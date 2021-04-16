Tezgahların vazgeçilmezi karpuz yerini aldı
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Tezgahların vazgeçilmezi karpuz yerini aldı

İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM - Haberler | Ekonomi

Tezgahların vazgeçilmezi karpuz yerini aldı Zonguldak'ta tezgahların vazgeçilmesi karpuz tezgahlarda yerini aldı.

Tezgahların vazgeçilmezi karpuz yerini aldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta tezgahların vazgeçilmesi karpuz tezgahlarda yerini aldı.

Zonguldak'ta tezgahların vazgeçilmezi karpuz yerini aldı. Kilosu 7,5 TL'den satılan karpuza vatandaşlar da yavaş yavaş ilgi göstermeye başladı. Öte yandan en çok ilgiyi ise karpuza hamile kadınların ilgi gösterdiği öğrenildi. Esnaf Hüseyin Akgöz, "Karpuzlar tezgahlarda yerini almaya başladı. Karpuzumuz yerlidir. Antalya'dan geldi. Kilosu 7,5 TL'den şu anda satılıyor. Yurt dışı değil. Halkımıza en iyi ve taze ürünleri satmaya çalışıyoruz. Karpuza yavaş yavaş ilgi artıyor" dedi.

Tezgahların vazgeçilmezi karpuz yerini aldı
Tezgahların vazgeçilmezi karpuz yerini aldı
Tezgahların vazgeçilmezi karpuz yerini aldı
Tezgahların vazgeçilmezi karpuz yerini aldı
Tezgahların vazgeçilmezi karpuz yerini aldı
Tezgahların vazgeçilmezi karpuz yerini aldı
Tezgahların vazgeçilmezi karpuz yerini aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM

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