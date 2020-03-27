Hamilelere korona virüse karşı ozon terapisi
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Bebek, Sağlık

Hamilelere korona virüse karşı ozon terapisi

Hamilelere korona virüse karşı ozon terapisi Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hamile kadınlara korona virüs salgınından korunmaları ve bağışıklık sistemlerini güçlendirmeleri için ozon terapisi önerdiklerini söyledi.

27.03.2020 11:25 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:27
Hamilelere korona virüse karşı ozon terapisi

Hamilelere korona virüse karşı ozon terapisi

DİYARBAKIR - Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hamile kadınlara korona virüs salgınından korunmaları ve bağışıklık sistemlerini güçlendirmeleri için ozon terapisi önerdiklerini söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de şimdiye dek 3 bin 629 vakanın tespit edildiği 75 vatandaşın da hayatını kaybettiği korona virüs salgına karşı Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastalarına ozon terapisi tedavisini önerdiklerini belirtti. Bu süreçte özellikle vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmek için çocuk sahibi olmak isteyenlerde hem antimikrobiyel etkisinden dolayı hem de özellikle vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmesinden dolayı çocuk sahibi olmak isteyenlere bu süreçlerde koruyucu amaçlı ozon terapisi önerdiklerini vurguladı.

Çocuk sahibi olmak isteyenlerde psikolojinin önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Çoksüer, "Biz burada anksiyeteyi azaltmak için bilinçli ve koruyucu önlemler almak lazım. Koruyucu önlemlerin başında kişisel hijyenimize dikkat etmemiz ve aynı zamanda dışarı çıkmama tavsiyesi uymamız önemli mümkün olduğu kadar. Dışarıda temastan uzak kalmamız gerekiyor. Fakat tıbbi bir tedavimiz ise biz bu son zamanlarda önerdiğimiz tedavide ozon terapi. Ozon terapi çok küçük antioksidan tedavidir. Yani vücudun savunma sistemini güçlendiren bir tedavi biçimidir. Bu süreçte özellikle vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmek için, çocuk sahibi olmak isteyenlerde hem antimikrobiyel etkisinden dolayı hem özellikle antioksidan vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmekten dolayı çocuk sahibi olmak isteyenlerde bu süreçlerde koruyucu amaçlı biz ozon terapi öneriyoruz. Bir majör ozon var, bir de minör ozon var. Biz kombine tedavi öneriyoruz ve ozon terapiye bağlı olarak da hem kendimizi korona virüse karşı korumuş oluyoruz. Hem de kendimizi dışarıdan gelebilecek olan mikrobik ajanlara karşı da korumuş oluyoruz. Tabi biz kendimizi koruduğumuzda anksiyete ve psikolojik duygu durumlarımızda da biraz daha iyileşme oluyor. Çünkü bu hasta olma korkusu, endişesi bile çocuk sahibi olmayı da olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu süreç zarfında çocuk sahibi olmak isteyenlerde koruyucu olarak ozon terapi tedavisi faydalı olacağını düşünüyoruz" dedi.

"Normal kişilere göre gebe kadınlar daha fazla enfekte olabilir"

Korona virüse karşı koruyucu önlemlerin alınması halinde öldürücü etkisinin çok daha az olacağını bildiren Prof. Dr. Çoksüer, "Fakat biz eğer koruyucu önlemler alırsak öldürücü etkisi çok çok daha az oluyor. Yani yüzde 1, yüzde 2 insanlarda öldürücü etkisi var. Gebelik fizyolojisi zaten enfeksiyona biraz daha meyilli olan hasta grubudur. Normal kişilere göre gebe kadınlar daha fazla enfekte olabilir. Son yıllarda çıkan çok az seri dokuz hastalıklı bir çalışmada gebe kadınlarda özellikle korona virüse yakalandıklarında bebekte stres durumu, erken doğum riskinin artığına dair çalışma yayınlandı. Gebelerin de kendilerini özellikle bu enfeksiyondan korumak için koruyucu önlemleri daha fazla almalarını öneriyoruz. Burada beslenme biçimi olarak da bol su içmelerini öneriyoruz. Mümkün oldukça bağışıklık sistemini güçlendirici gıdaları almalarını öneriyoruz" diye konuştu.

Hamilelere korona virüse karşı ozon terapisi

Kaynak: İHA

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Hamilelere korona virüse karşı ozon terapisi

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