Hamileler koronavirüs aşısı yaptırabilir mi, gebeler aşı yapabilir mi? - Haberler
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Hamileler koronavirüs aşısı yaptırabilir mi, gebeler aşı yapabilir mi?

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Hamileler koronavirüs aşısı yaptırabilir mi, gebeler aşı yapabilir mi?

Koronavirüsle mücadelede en büyük silah olarak hayatımıza giren koroanvirüs aşısı dozlar halilende vuruluyor. Vatandaşlar korona aşısı hakkında detayları araştırırken gebeler aşı yapabilir mi ve hamileler koronavirüs aşısı yaptırabilir mi merak edildi.

Koronavirüs aşısı çok yönlü şekilde araştırmalara konu oluyor ve detayları merak ediliyor. Vatandaşlar covid aşısının hamileler için uygun olup olmadığını merak ediyor. Peki, Hamileler koronavirüs aşısı yaptırabilir mi? Gebeler aşı yapabilir mi? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

GEBELER AŞI YAPABİLİR Mİ?

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü gebelerin aşı olması konusu ile ilgili şu paylaşımı resmi web sitesi üzerinden paylaştı.

Hamileler koronavirüs aşısı yaptırabilir mi, gebeler aşı yapabilir mi?

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