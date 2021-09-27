Koronavirüs aşısı çok yönlü şekilde araştırmalara konu oluyor ve detayları merak ediliyor. Vatandaşlar covid aşısının hamileler için uygun olup olmadığını merak ediyor. Peki, Hamileler koronavirüs aşısı yaptırabilir mi? Gebeler aşı yapabilir mi? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

GEBELER AŞI YAPABİLİR Mİ?

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü gebelerin aşı olması konusu ile ilgili şu paylaşımı resmi web sitesi üzerinden paylaştı.

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