Hamileler covid aşısı olmalı mı? Hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi?

Hamilelerin aşı olup olmaması gündemde sıklıkla yer alan bir konudur. ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri koronavirüs aşısı olmayan tüm hamile kadınlara Covid-19 aşısı olmasını tavsiye etmiştir. Peki, kararsız kalan hamileler aşı olmalı mı? Hamileler covid aşısı olmalı mı? Hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi?

Hamilelerin aşı olup olmaması gündemde sıklıkla yer alan bir konudur. ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri koronavirüs aşısı olmayan tüm hamile kadınlara Covid-19 aşısı olmasını tavsiye etmiştir. Peki, kararsız kalan hamileler aşı olmalı mı? Hamileler covid aşısı olmalı mı? Hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi? İşte detaylar haberimizde...

HAMİLELER COVİD AŞISI OLMALI MI?

ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri korona virüs aşısı olmayan tüm hamile kadınlara Covid-19 aşısı olmasını tavsiye etti. CDC Direktörü Dr. Rochelle Wallansky yaptığı açıklamada, "aşıların güvenli ve etkili" olduğunu belirterek, "Son derece bulaşıcı delta varyantıyla karşı karşıya olduğumuz bu dönemde, aşılanmamış hamileler arasında Covid-19'un ciddi sonuçlarını gördüğümüz için acil bir şekilde aşılamayı artırıyoruz" dedi.

HAMİLELER KORONAVİRÜS AŞISI OLABİLİR Mİ?

CDC, aşı kılavuzunu ABD'de Delta mutasyonu nedeniyle hastaneye yatışlarda ve can kayıplarındaki artışın ardından güncelledi. CDC'nin hamilelerin aşılanmasına ilişkin güncellediği kılavuza göre, hamilelik nedeniyle aşı olmayan kadınların, Covid-19'a bağlı düşük, ölü doğum ve ciddi hastalıklar açısından yüksek risk taşıdıkları belirtildi. CDC'nin yeni tavsiyesine göre aşılamanın, emziren anneler ve hamile kalmayı planlayan kadınlar için de geçerli olduğu belirtildi.

CDC'nin Üreme Sağlığı Bölümü'nde Acil Durum Hazırlık ve Müdahale ekibinin ekip lideri Sascha Ellington ise yaptığı açıklamada, hamile kadınlarda aşılamanın düşük olduğunu ve hamileler arasında aşılama oranının sadece yüzde 23'ünün en az bir doz aşılandığını aktardı.

Hamileler arasında aşılamayı arttırmak istediklerini belirten Ellington, "Kadınların korunmasını istiyoruz. Herhangi bir güvenlik riski görmüyoruz ve bu nedenle aşılamanın faydaları, potansiyel veya bilinmeyen risklerden gerçekten daha ağır basıyor" dedi.

Ellington ayrıca, aşı hakkındaki dezenformasyonlara değinerek, "Doğurganlıkla ilgili yayılan efsanelerin farkındayız. Bunlar herhangi bir kanıta dayanmıyor. Bunu destekleyen hiçbir bilim yok" ifadelerini kullandı.

CDC'nin 2 bin 500 kadın üzerinde yaptığı güncel bir araştırmanın verilerine göre, 20 haftalık hamilelikten önce en az bir doz Pfizer/BioNTech veya Moderna aşısı olanların düşük yapma riskinde herhangi bir artış olmadığı belirtildi.

Araştırmaya göre, hamile kadınların yaklaşık yüzde 23'ünün en az bir doz aşılandığı belirtilirken, aşılananlar arasında yaklaşık yüzde 13'lük bir düşük oranının bulunduğu aktarıldı.

Uzmanlar, Covid-19 aşılarının onaylanmasına yol açan çalışmalara hamile kadınların dahil edilmemiş olmasına rağmen, aşıların onlar için de güvenli olduğunu ve hamilelik sırasında verildiğinde yeni doğan bebeklere bir miktar koruma sağlayabileceğini belirtti.

Bazı uzmanlar ise, Delta mutasyonunun hamile kadınlarda virüsün diğer mutasyonlarından daha şiddetli semptomlara neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.