Hamileler aşı olmalı mı? Aşı yaşı kaça düştü?
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Hamileler aşı olmalı mı? Aşı yaşı kaça düştü?

Hamileler aşı olmalı mı? Aşı yaşı kaça düştü?
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2 doz aşı olanlar! Aşı randevu!2. doz aşı yan etkileri! Covid aşı! Biontech aşı! Son günlerde düşen günlük vaka sayılarında artış yaşanmakta. Aşılama devam ederken vatandaşlar aşı yaşı ile araştırma yapıyor. Hamileler aşı olmalı mı? Aşı yaşı kaça düştü?

Vaka sayıları hızla artıyor. Artan vaka sayıları sonrası kısıtlama olacak mı? Hamileler aşı olmalı mı? Aşı yaşı kaça düştü? Aşı sonrası yan etkiler!

HAMİLELER AŞI OLMALI MI?

T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenmiş öncelikli risk grubunda 18 yaş altındaki kişiler yer almadığından şu an için bu gruba COVID-19 aşısı uygulanmayacaktır.

Gebelikte COVID-19 mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19'u ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir. Aşının gebeliğin ilk üç ayında uygulanmaması tercih edilir.

Emzirme döneminde COVID-19 mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19'u ağır geçirme riski yüksek olan emziren kadınlara kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir.

COVID-19 mRNA aşısı; COVID-19'u geçirmekte olan kişilere, 180 gün içerisinde COVID-19'u geçirmiş (PCR testiyle doğrulanmış) kişilere ve aşının uygulanmasından önceki 10 gün içerisinde doğrulanmış bir COVID-19 vakasıyla temas etmiş kişilere uygulanmayacaktır.

AŞI YAŞI KAÇA DÜŞTÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Haziran tarihinde gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, 18 yaş altı kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan gençleri de 1 hafta 10 gün içinde aşılamaya başlayabileceklerini bildirerek, "18 yaş altı için Bilim Kurulu dünyadaki çalışmaları, uygulamaları değerlendiriyor. Ülkelerden ülkelere göre farklı yaklaşımlar var. 18 yaş altı kronik rahatsızlığı, ek rahatsızlığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi 1 hafta 10 gün içinde aşılamaktan yanayız." dedi. 18 yaş altı aşılama takvimi hakkında ilerleyen günlerde yeni açıklamaların yapılması bekleniyor.

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