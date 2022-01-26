Hamile ve malul gazi olan memurlara yarın izinli sayılacak - Haberler
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Hamile ve malul gazi olan memurlara yarın izinli sayılacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Hamile ve malul gazi olan memurlara yarın izinli sayılacak

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, hamile ve malul gazi olan memurlarının olumsuz hava şartlarından dolayı 27 Ocak Perşembe günü (yarın) 1 gün süreyle idari izinli sayılacakları belirtildi.

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, hamile ve malul gazi olan memurlarının olumsuz hava şartlarından dolayı 27 Ocak Perşembe günü (yarın) 1 gün süreyle idari izinli sayılacakları belirtildi.

Konu ile ilgili Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl genelinde etkisini sürdüren soğuk hava şartları nedeniyle, İl genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve malul gazi olan memurlar 27 Ocak Perşembe günü (yarın) 1 gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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