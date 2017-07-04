Hamile ve Hastaların 'Sıcak Izni' 1 Gün Daha Uzatıldı

Diyarbakır Valiliği hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniyle dün hamile ve hastaları 1 gün daha izinli saydı. Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan son hava tahmin raporlarına göre, hava sıcaklığının 5 Temmuz 2017 Çarşamba günü yükselmeye devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sağlık Bakanlığının 2007/52 sayılı Aşırı Sıcaklarda Alınması Gereken Önlemler Genelgesi, Diyarbakır İl Hıfzıssıhha Kurulunun 04 Temmuz 2017 tarihli kararı gereğince, ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; hamile bayanlar, rapor ile tevsik edilmek şartıyla şeker, kalp-damar, beyin-damar, kronik solunum sistemi hastalıkları, karaciğer, böbrek ve kanser hastalıkları olanlar, yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunanların 5 Temmuz 2017 tarihinde idari izinli sayılmalarına karar vermiştir" denildi.



Valilik tarafından dün de hamile ve hastalara 1 gün sıcak izni verilmişti.



(İHA)