Hamile tutuklu Elif Tuğral'ın eşi anlatıyor: "Doğuma 4 haftadan az kaldı ve eşim hala içeride"
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Hamile tutuklu Elif Tuğral'ın eşi anlatıyor: "Doğuma 4 haftadan az kaldı ve eşim hala içeride"

İzmir’de 8 aylık hamile Elif Tuğral sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde tutuluyor. 5 aylık hamileyken çıkarıldığı ilk mahkemede 6 yıl 10 hüküm verilerek tutuklanan Elif Tuğral’ın eşi Nuri Tuğral yaşadıkları süreci euronews Türkçe’ye aktardı

16.01.2020 18:57 | Son Güncelleme: 16.01.2020 19:12
Hamile tutuklu Elif Tuğral'ın eşi anlatıyor:

'de 8 aylık hamile Elif Tuğral sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde tutuluyor. 5 aylık hamileyken çıkarıldığı ilk mahkemede 6 yıl 10 hüküm verilerek tutuklanan Elif Tuğral'ın eşi Nuri Tuğral yaşadıkları süreci Türkçe'ye aktardı.


Elif Tuğral, bir kurumda sigortalı çalışıyor olması ve maaşının Bank Asya'ya yatmasından dolayı örgüt üyeliği suçlamasıyla 8 ay önce gözaltına alındı. 3 günlük gözaltı sürecinden sonra çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verildi. 5 aylık ev hapsinin ardından yeniden hakim karşısına çıkan Tuğral, 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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