Hamile tutuklu Elif Tuğral'ın eşi anlatıyor: "Doğuma 4 haftadan az kaldı ve eşim hala içeride"

16.01.2020 18:57 | Son Güncelleme: 16.01.2020 19:12

İzmir'de 8 aylık hamile Elif Tuğral sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde tutuluyor. 5 aylık hamileyken çıkarıldığı ilk mahkemede 6 yıl 10 hüküm verilerek tutuklanan Elif Tuğral'ın eşi Nuri Tuğral yaşadıkları süreci euronews Türkçe'ye aktardı.



Elif Tuğral, bir kurumda sigortalı çalışıyor olması ve maaşının Bank Asya'ya yatmasından dolayı örgüt üyeliği suçlamasıyla 8 ay önce gözaltına alındı. 3 günlük gözaltı sürecinden sonra çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verildi. 5 aylık ev hapsinin ardından yeniden hakim karşısına çıkan Tuğral, 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Euronews.com'da Görüntüle