Hamile Sürücü Kaza Ağır Yaralandı

Aydın-Denizli karayolu Atça mevkiinde meydana gelen kazada, hamile otomobil sürücüsü ağır yaralandı.



Kaza, Aydın Denizli yolu Atça mevkiinde, meydana geldi. Aydın istikametine girmekte olan 09 EN 815 plakalı sürücü Hatice D., Bahri A. kontrolündeki 09 M 1761 plakalı Atça Birlik minibüsüne arkadan çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri hamile olduğu öğrenilen Hatice D.'yi Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk etti.



Yaralının tedavisinin devam ettiği, minibüsteki yolcuların ise sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. - AYDIN