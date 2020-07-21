Hamile olduğunu fark etmeyen kadın 7 km koştuktan sonra bebeğini dünyaya getirdi. Hollanda da yaşanan olayda hamileliğinin farkında olmayan kadın 7 kilometrelik koşunun ardından doğum yapıtı. Filmlere konu olacak olay hamile kadının erkek arkadaşının evinde doğum yapmasıyla sonlandı.

Hollanda'nın Amsterdam şehrinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Hamile olduğunu anlamayan bir kadın 7 kilometrelik bir koşunun ardından erkek arkadaşının evinde doğum yaptı.

KOŞUDAN SONRA MİDESİNDE RAHATSIZLIK HİSSETTİ

Hollanda'da 31 yaşındaki kadın, Amsterdam'da düzenlenen 7 kilometrelik koşuya katıldı. Koşunun ardından midede rahatsızlık hisseden kadın doktorlara başvurdu. Doktorlar bunun sadece gazlar ve huzursuz bağırsak sendromu olduğunu söyledi.

DOĞUM EVDE GERÇEKLEŞTİ

Sputnik'in aktardığına göre, kadın, eve döndükten sonra göbek kordonunun bir kısmının düştüğünü fark etti. Gelen doktorlar doğumun evde yapmasına karar verdi.

Genç anne, İngiltere'de yaşayan aile dahil tüm yakınların tepkisini, "Herkes şoktaydı ama bana destek oldular" ifadesiyle anlattı.