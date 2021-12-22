Hamile olduğunu bu kareyle duyurdu! İşte bebeğin cinsiyeti
Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz mart ayında Gözde Doyran ile evlenmişti. Ünlü çiftten müjdeli haber geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci sosyal medyadan hamile olduğunu duyurdu.
"ÇOK HEYECANLIYIM"
Gözde Kahveci paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yeni yılı beklemek hiç bu kadar heyecan verici olmamıştı..."
BEBEKLERİNİN CİNSİYETİNİ AÇIKLADI
İrfan Can da yaptığı yorumla çocuğun cinsiyetinin erkek olduğunu açıkladı. Ünlü futbolcu, eşinin paylaşımına; "Her şeyim. Oğlumuzla beraber geçireceğimiz günler için çok heyecanlıyım. Seni çok seviyorum." yorumunu bıraktı.