Hamile olduğunu açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hamile olduğunu açıkladı

Hamile olduğunu açıkladı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Dünyanın 30 yaşın altında en zengin kadınlarından biri olan Kylie Jenner, Travis Scott ile ilişkisinden ikinci bebeğini beklediğini açıkladı. İşte detaylar...

Kendi kurduğu kozmetik markası sayesinde dolar milyarderi olan 24 yaşındaki Jenner ile önce ayrıldığı sonra da barıştığı 30 yaşındaki rap'çi Travis Scott ikinci bebeklerini bekliyor.

Çiftin, üç yaşında Stormi adında bir kızı bulunuyor.

2017'den beri ünlü şarkıcı Travis Scott'la bir dargın bir barışık olarak ilişkisine devam eden Jenner, kızı Stormi'nin hamilelik dönemini bir sır gibi saklamıştı. 3 yaşındaki Stormi dünyaya gelene kadar gözlerden uzak kalan Jenner, doğum yaptıktan sonra mutlu haberi paylaşmıştı.

Kylie Cosmetics markasıyla iş dünyasında adından söz ettiren Jenner, elde ettiği başarıyla Kardashian-Jenner ailesi içindeki en zengin isim olarak biliniyor.

Hamile olduğunu açıkladı
Hamile olduğunu açıkladı
Hamile olduğunu açıkladı
Hamile olduğunu açıkladı

Kaynak: Snob Magazin

Kylie Jenner ve Travis Scott mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu: Yeni bebek geliyor
Kylie Jenner ve Travis Scott mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu: Yeni bebek geliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Yaşar Güler Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Ferhan Şensoy Rasim Öztekin Melisa Şenolsun
Spor Marcao Max Meyer Umut Meraş Lionel Messi Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hamile olduğunu açıkladı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 12:54:01. #1.14#

title