Hamile Olduğu Konuşulan Burcu Esmersoy: Hamile Değilim En Kısa Zamanda İstiyorum

Mayıs ayında Berk Suyabatmaz'la evlenen Esmersoy, son günlerde hamile olduğuna dair söylentilere açıklık getirdi: "Hamile değilim ama en kısa zamanda hamile kalmak istiyorum."

"HAMİLE DEĞİLİM"

Katıldığı etkinlikte hakkında merak edilen soruları yanıtlayan Esmersoy, çıkan hamilelik haberleri için "Hamile değilim ama en kısa zamanda hamile kalmak istiyorum" dedi.

"BENİ GÖRDÜKTEN SONRA ÇAPKIN OLABİLİR Mİ?

Sunucu, "Eşiniz çapkın mı?" sorusuna "Beni gördükten sonra sizce çapkınlık yapabilir mi?" diyerek, iddialı bir cevap verdi.

"YEMEKLER BERK'E TEMİZLİK BANA AİT"

Evde yemekleri eşinin yaptığını söyleyen Burcu Esmersoy, "Mutfak işi bana göre değil. Yemekleri eşim yapar. Domatesli pilav, patlıcan ve balıkta çok iyi. Herkesle yarıştırabilirim. Evde mutfak ona ait. Ben temizlik yapmayı seviyorum. Bütün gün elimde deterjanlarla bir yerleri temizleyebilirim. Yeni çıkan bütün temizlik ürünlerini alırım. Evimin çamaşır suyu kokması çok hoşuma gidiyor" diye konuştu. Ekrana spor spikerliğiyle başlayan sunucu, ilk işini yeniden yapmak istediğini de belirtti.

Etkinlik sonrası kebapçıya giden Esmersoy, "Çok iştahlı biriyim ama yediklerimi dengelemeye çalışıyorum. Arada kaçamak yapmak lazım" dedi.