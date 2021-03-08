Hamile olduğu ileri sürülen kadının karnından yaklaşık 1 kilo bonzai çıktı
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Hamile olduğu ileri sürülen kadının karnından yaklaşık 1 kilo bonzai çıktı

08.03.2021 08:48 | Son Güncelleme: 08.03.2021 08:53
Hamile olduğu ileri sürülen kadının karnından yaklaşık 1 kilo bonzai çıktı

İZMİR'in Konak ilçesinde, polis uygulamasında hamile olduğu ileri sürülen kadının karın bölgesine sarılı yaklaşık 1 kilo bonzai maddesi çıktı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, polis uygulamasında hamile olduğu ileri sürülen kadının karın bölgesine sarılı yaklaşık 1 kilo bonzai maddesi çıktı. Hamile olmadığı öğrenilen kadın, gözaltına alınırken, uyuşturucu maddeye el konudu.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Gaziler Caddesi üzerinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama başlattı. Uygulama sırasında bir taksiyi durduran polis ekipleri, arka koltukta oturan S.O.(24) ve yanındaki S.S.'nin (28) sokağa çıkma izinlerini talep etti. Fakat şüphelilerden S.S., sokağa çıkma izinlerinin olmadığını, arkadaşı S.O.'nun hamile olduğunu ve hastaneye gittiklerini söylediği ileri sürüldü. Bu sırada, S.O.'nun çelişkili ifadeler vermesi üzerine durumdan şüphelenen polis ekipleri, olay yerine kadın polis memuru talep etti. Bölgeye gelen kadın polis memurunun şüphelilerin yaptığı üst aramasında, S.O.'nun karın bölgesine sarılmış 2 şeffaf poşet halinde yaklaşık 1 kilo bonzai maddesi ele geçirildi.  Yapılan kimlik kontrollerinde ise S.O.'nun uyuşturucu madde ticaretinin yanı sıra motorlu taşıt hırsızlığı gibi birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. S.S. ve S.O. gözaltına alınarak emniyete götürülürken, uyuşturucu maddeye de el konuldu. S.S. ve S.O.'ya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150'şer lira para cezası kesilirken, ifadelerinin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildikleri öğrenildi. 

  


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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