Hamile olan ünlü oyuncuya anneannesinden büyük darbe!

Hürriyet 'ten İsmail Bayrak 'ın haber ine göre; Babasını henüz çocuk yaştayken kaybeden, 3 yıl önce de anne acısı yaşayan Fulya Zenginer , bu kez akrabalarından aldığı darbeyle sarsıldı. İddiaya göre, Zenginer'in dedesinden kalan milyonluk arsada kuzenleriyle birlikte payı vardı. Erkek kardeşleriyle beraber plan yapan anneanne, torunlarından vekalet istedi, "Arsayı satayım, herkese kendi payının parasını vereyim" dedi.

Fulya Zenginer ve kuzenleri, anneanneye vekalet verdi. Bir süre sonra büyük dayısına telefon açan oyuncu, "Arsayı satamadık" yanıtını aldı. Ancak kuzenlerinin açtığı davayla şoke edici gerçekle yüzleşti: Arsa satılmış, parası da anneanne ile kardeşleri arasında paylaştırılmıştı. Çok üzülen Zenginer'in dava açacağı konuşuluyor. Büyük üzüntü yaşayan Fulya Zenginer'in hamileliğinde sorun yaşamasından korkan eşi Küntay Tarık Evren, onu bir an olsun yalnız bırakmıyor.

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