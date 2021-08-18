HAMİLE KIZINI BAŞKASINA KAÇTIĞI İDDİASIYLA BIÇAKLADI
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HAMİLE KIZINI BAŞKASINA KAÇTIĞI İDDİASIYLA BIÇAKLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da İsa D. (56), başka bir erkeğe kaçtığını öne sürdüğü evli ve hamile kızı Ümmü Gülsüm A.'yı (24) evine getirip boynundan bıçakladı.

ADANA'da İsa D. (56), başka bir erkeğe kaçtığını öne sürdüğü evli ve hamile kızı Ümmü Gülsüm A.'yı (24) evine getirip boynundan bıçakladı. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi sürerken, İsa D., olay yerinde gözaltına alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evli ve hamile olan Ümmü Gülsüm A., eşini terk edip başka birine kaçtı. İsa D., kızı Ümmü Gülsüm A.'yı kaçtığı yerden alıp kendi evine getirdi. Baba kız evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsa D. kızını darbetti. İsa D., daha sonra da mutfaktan aldığı bıçakla kızını boğazından yaraladı. Evdekilerin ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ümmü Gülsüm A., ağır yaralı halde, ambulansla önce Yüreğir Devlet Hastanesi'ne, buradaki müdahalenin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Ümmü Gülsüm A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

İsa D. ise Yüreğir Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, olay yerinde gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na götürülen şüpheli, daha sonra emniyete getirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

HAMİLE KIZINI BAŞKASINA KAÇTIĞI İDDİASIYLA BIÇAKLADI
HAMİLE KIZINI BAŞKASINA KAÇTIĞI İDDİASIYLA BIÇAKLADI
HAMİLE KIZINI BAŞKASINA KAÇTIĞI İDDİASIYLA BIÇAKLADI
HAMİLE KIZINI BAŞKASINA KAÇTIĞI İDDİASIYLA BIÇAKLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Hamile kızını başkasına kaçtığı iddiasıyla bıçakladı
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