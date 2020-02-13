Hamile kadının yardımına UMKE ekipleri paletli ambulansla yetişti
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Hamile kadının yardımına UMKE ekipleri paletli ambulansla yetişti

Siirt'in Baykan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunda hamile kadın için UMKE ekipleri paletli ambulansla seferber oldu.

13.02.2020 11:25 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:27
Hamile kadının yardımına UMKE ekipleri paletli ambulansla yetişti

'in ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunda hamile kadın için UMKE ekipleri paletli ambulansla seferber oldu.


Edinilen bilgiye göre, Baykan ilçesi Karakaya köyünde hamile Güler Güç (32) rahatsızlandı. Güç'ün yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, ulaşım yolunun kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı Siirt UMKE ekiplerinden yardım istedi. UMKE ekipleri paletli ambulansla olay yerine sevk edildi. Ekipler 3 saatlik bir çalışmanın ardından hastaya ulaştı. Hasta kadın paletli ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İHA
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