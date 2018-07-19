İmam Nikahlı Eşi, 7 Aylık Hamile Kadını Döve Döve Öldürdü
Gaziantep'te 7 aylık hamile kadın, dini nikahla birlikte yaşadığı kişi tarafından darbedilerek öldürüldü. Genç kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak.
Gaziantep'te 7 aylık hamile bir kadın, dini nikahla birlikte yaşadığı kişi tarafından darbedilerek öldürüldü.
YAKINLARI SAKİNLEŞTİRİP EVDEN AYRILDI
İddiaya göre, Aysel Kurt (23) ile dini nikahla birlikte yaşadığı İ.Ç. arasında, Esentepe Mahallesi'ndeki evlerinde dün akşam henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İ.Ç'nin tartışma sırasında Kurt'u darbetmesi üzerine devreye giren yakınları, çifti sakinleştirip evden ayrıldı.
BAYGIN HALDE BULDULAR
Sabah saatlerinde Aysel Kurt'u kontrol etmek üzere yeniden eve gelen İ.Ç'nin yakınları kadını yarı baygın buldu. Özel bir araçla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan Kurt, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadının 7 aylık hamile olduğu ve bebeğinin de kurtarılamadığı öğrenildi.
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDEN SONRA KESİNLEŞECEK
Kurt'un ölümü üzerine İ.Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Aysel Kurt'un ölüm nedeni, otopsinin ardından kesinleşecek.
"SABAH KALBİ DURMUŞ DİYE HABER GELDİ"
Cenazeyi teslim almak üzere Adli Tıp Kurumuna gelen Aysel Kurt'un babası Vakkas Kurt, gazetecilere, dün akşam üzeri eşiyle kızını evinde ziyaret ettiğini söyledi. Kızının yorgun olduğunu gözlemlediklerini savunan Kurt, "Bir çocukları vardı, hem de hamileydi. Bize sabah ölüm haberi geldi. Şok geçirdim. Kızıma bizden sonra ne yaptılar bilmiyorum. Tek sağlık sorunu mide problemiydi, başka bir şey yoktu. Herkes uyardı, 'Akıllı olun, kavga etmeyin.' diye ama sabah bize kalbi durmuş diye haber geldi." dedi.
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isteyen istediğine dürtüyor sonra imam nikahı " "imam nikahı mihir belirlemek ve evlilik sorumluluğunun şahıslara anlatılmasından ibarettir " bunlar yapmışlarmı bunu """" belliki kaçak işi sonu mafişCevap Yaz Yayından Kaldır
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Isterim, ektiğini biçsin....aynısını ona da yapmak gerekirCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ne yaptı da adamcağız öldürmek zorunda kaldıCevap Yaz 4 Yayından KaldırZHL: 7 aylık hamile be gerizekalı2 Yayından Kaldır
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Çok cahil yorumcular var..imam nikahı diye birşey yok..dini nikah var..önce tabirleri dogru kullanın.bu nikah kişyi günaha düşmekten korumak içindir..Resmi nikah kesinlikle olmalıdır,,kadınlar haklarını resmi nikahla güvence altına alırlar.yani her iki nikahta yapılmalıdır.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır