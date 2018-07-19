İmam Nikahlı Eşi, 7 Aylık Hamile Kadını Döve Döve Öldürdü

Gaziantep'te 7 aylık hamile bir kadın, dini nikahla birlikte yaşadığı kişi tarafından darbedilerek öldürüldü.

YAKINLARI SAKİNLEŞTİRİP EVDEN AYRILDI

İddiaya göre, Aysel Kurt (23) ile dini nikahla birlikte yaşadığı İ.Ç. arasında, Esentepe Mahallesi'ndeki evlerinde dün akşam henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İ.Ç'nin tartışma sırasında Kurt'u darbetmesi üzerine devreye giren yakınları, çifti sakinleştirip evden ayrıldı.

BAYGIN HALDE BULDULAR

Sabah saatlerinde Aysel Kurt'u kontrol etmek üzere yeniden eve gelen İ.Ç'nin yakınları kadını yarı baygın buldu. Özel bir araçla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan Kurt, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadının 7 aylık hamile olduğu ve bebeğinin de kurtarılamadığı öğrenildi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDEN SONRA KESİNLEŞECEK

Kurt'un ölümü üzerine İ.Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Aysel Kurt'un ölüm nedeni, otopsinin ardından kesinleşecek.

"SABAH KALBİ DURMUŞ DİYE HABER GELDİ"

Cenazeyi teslim almak üzere Adli Tıp Kurumuna gelen Aysel Kurt'un babası Vakkas Kurt, gazetecilere, dün akşam üzeri eşiyle kızını evinde ziyaret ettiğini söyledi. Kızının yorgun olduğunu gözlemlediklerini savunan Kurt, "Bir çocukları vardı, hem de hamileydi. Bize sabah ölüm haberi geldi. Şok geçirdim. Kızıma bizden sonra ne yaptılar bilmiyorum. Tek sağlık sorunu mide problemiydi, başka bir şey yoktu. Herkes uyardı, 'Akıllı olun, kavga etmeyin.' diye ama sabah bize kalbi durmuş diye haber geldi." dedi.