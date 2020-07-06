Hamile kadının Covid-19'a yakalandığı köyde karantina sona erdi ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Çayırlı köyünde, aynı aileden 3 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından temas ettikleri kişilerin yaşadığı hanelerde uygulanan karantina tedbirleri sona erdi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Çayırlı köyünde, aynı aileden 3 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından temas ettikleri kişilerin yaşadığı hanelerde uygulanan karantina tedbirleri sona erdi. Hamileyken Covid-19'a yakalanıp doğum yapan S.A., bebeğiyle birlikte taburcu edildi.

Çayırlı köyünde yaşayan T.A., oğlu B.A. ve gelini S.A.'nın koronavirüs testleri pozitif çıkınca, Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, köyde, 21 hanede yaşayan 88 kişinin evlerinde karantina altına alınmasına karar verdi. Hamile olan S.A., bu süreçte bebeğini sezaryenle dünyaya getirdi. Bebekte virüse rastlanmadı. T.A. ile oğlu ve gelini, tedavilerinin ardından taburcu edilirken, S.A. da bebeğine kavuştu. Aile bireyleri evlerinde 14 gün karantina altında tutuldu. Başka vakaya rastlanmadı.14 günlük sürenin dolmasının ardından karantina uygulaması sona erdi.

Kaynak: DHA