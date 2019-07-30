Hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere ilk duruşmada tahliye

Hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere ilk duruşmada tahliye

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin tutuklanan Hasan ve Hüseyin Sel'in tahliyesine hükmedildi.

Hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere ilk duruşmada tahliye

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin tutuklanan Hasan ve Hüseyin Sel'in tahliyesine hükmedildi.

Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıklarla avukatları katıldı. Duruşmada, Yunus Emre Bahçıvan, hamile eşi Ayfer Bahçıvan ve avukatı da hazır bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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