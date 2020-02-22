Hamile kadını taksiye almayan şoför hakkında yasal işlem
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Hamile kadını taksiye almayan şoför hakkında yasal işlem

Gaziantep'te hamile bir kadını taksisine almadığı ve hakaret ettiği iddia edilen şoför hakkında yasal işlem uygulandı.

22.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:30
Hamile kadını taksiye almayan şoför hakkında yasal işlem

'te hamile bir kadını taksisine almadığı ve hakaret ettiği iddia edilen şoför hakkında yasal işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mahallesi'nde bir taksi şoförünün hamile kadını aracına almayarak hakaret ettiği şikayeti üzerine çalışma başlatıldı.

Olayın ardından kaçan şoför, ekiplerin yaptığı araştırma neticesinde yakalandı.

Taksi şoförü hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak: AA
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