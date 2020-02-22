Hamile kadını taksiye almayan şoför gözaltında
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Hamile kadını taksiye almayan şoför gözaltında

Gaziantep'te hamile bir kadını taksisine almayıp hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü hakkında yasal işle yapıldı.

22.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:10
Hamile kadını taksiye almayan şoför gözaltında

'te hamile bir kadını taksisine almayıp hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü hakkında yasal işle yapıldı.


İl 'ne bağlı ekipler, Karacaahmet Mahallesi'nde bir taksi şoförünün hamile kadını aracına almayarak hakaret ettiği şikayeti üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından hamile kadına hakaret ettiği belirlenen taksi şoförü, yakalanarak gözaltına alındı.


Taksi şoförü hakkında yasal işlemler başlatıldığı bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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