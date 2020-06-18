Hamile kadına saldıran baklavacıların cezası belli oldu
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Hamile kadına saldıran baklavacıların cezası belli oldu

Hamile kadına saldıran baklavacıların cezası belli oldu Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle yargılanan baklavacı kardeşlerHasan Sel ve Hüseyin Sel, "hürriyeti tahdit" suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapse çarptırıldı.

18.06.2020 15:48 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:43

Hamile kadına saldıran baklavacıların cezası belli oldu

İSTANBUL - Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle yargılanan baklavacı kardeşlerHasan Sel ve Hüseyin Sel, "hürriyeti tahdit" suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapse çarptırıldı. Sanıklar hakkında "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan verilen 10 ay hapis cezası ise ertelendi.

Hamile kadına saldıran baklavacıların cezası belli oldu

Kaynak: İHA

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