Hamile kadın korona virüse yenik düştü, bebeği kurtarıldı

Samsun'da 3 hafta önce korona virüse yakalanan ve 37 haftalık bebeği sağlıklı bir şekilde alınan anne, hayatını kaybetti. Korona virüsten hayatını kaybeden kadın, Ordu'nun Korgan ilçesinde toprağa verildi.

Aslen Giresun Şebinkarahisarlı olan, Samsun'da özel harekat polisi olarak görev yapan Mustafa Cağcağ'ın eşi Havva Cağcağ'a yaklaşık 3 hafta önce korona virüs teşhisi konuldu. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde erkek bebeği sezaryen ile alınan anne, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden 28 yaşındaki anne adayı Havva Cağcağ için Korgan ilçesine bağlı Yukarıkozpınar Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Havva Cağcağ, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, AK Parti Korgan İlçe Başkanı Eyüp Karabayrak, AK Parti Şebinkarahisar İlçe Başkanı Nejat Okuyar, aile ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, bebeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

(Selim Kuşcu/İHA)

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