Hamile kadın ile şoförün 'yavaş hareket etme' tartışması (2)
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Hamile kadın ile şoförün 'yavaş hareket etme' tartışması (2)

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Hamile kadın ile şoförün 'yavaş hareket etme' tartışması (2)

ŞOFÖRE CİNSEL TACİZ DAVASICumhuriyet Başsavcılığı, Kars'ta yolcusuna "Kucağıma mı alayım?" diyen halk otobüsü şoförü hakkında dava açtı.

ŞOFÖRE CİNSEL TACİZ DAVASI

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kars'ta yolcusuna "Kucağıma mı alayım?" diyen halk otobüsü şoförü hakkında dava açtı. Basında yer alan 'Hamile kadın ile şoförün 'yavaş hareket etme' tartışması' başlıklı haber üzerine Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cinsel taciz' olayı ile ilgili Cumhuriyet Caddesi üzerinde özel halk otobüsüne yolcu olarak binen bir bayan şahıs, otobüs şoförünün kapısını kapatmadan otobüsü hareket ettirmesi neticesi otobüs içerisinde kapıyı çarptığını, hamile olduğundan dolay yavaş hareket ettiğini, otobüs şoförüyle sözlü tartıştıklarını, şoförün kendisine hitaben 'kucağıma mı alayım' demesi üzerine otobüs şoföründen şikayetçi olduğunu beyan eden kadının ihbarı üzerine, Cumhuriyet Savcılığı'nca 'Cinsel Taciz' suçundan tahkikat başlatılmıştır."

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü görevli ekiplerince yapılan araştırmalarda olayın şüphelisi otobüs sürücüsünün tespit edilerek, yakalandığı ve hakkında şüpheli olarak yasal işlem yapıldığı vurgulandı. Ayrıca şüpheli sürücünün otobüs içerisinde maske takamadığının tespit edilmesi nedeniyle de 900 TL idari para cezasının uygulandığı da yapılan açıklamada yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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