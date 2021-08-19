Hamile kadın aşure istedi, Behiye Gültak evine kadar götürüp sürpriz yaptı
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Hamile kadın aşure istedi, Behiye Gültak evine kadar götürüp sürpriz yaptı

Hamile kadın aşure istedi, Behiye Gültak evine kadar götürüp sürpriz yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın eşi Behiye Gültak, kendisine sosyal medya üzerinden ulaşan hamile kadının isteğini geri çevirmeyerek evinde ziyaret edip, aşure ikram etti.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın eşi Behiye Gültak, kendisine sosyal medya üzerinden ulaşan hamile kadının isteğini geri çevirmeyerek evinde ziyaret edip, aşure ikram etti.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Muharrem Ayı dolayısıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün aşure dağıtımı etkinliğine katılan Başkan Mustafa Gültak'ın eşi Behiye Gültak, konuyla ilgili sosyal medya paylaşımlarından sonra Medine Çetin'in (30) mesajıyla karşılaştı. Kendisinin hamile olduğunu, Karaduvar mahallesinde ikamet ettiğini ve aşure istediğini söyleyen Çetin'in bu mesajına Gültak kayıtsız kalmadı. Medine Çetin'i evinde ziyaret ederek sürpriz yapan Gültak, hamile kadına aşure ikram etti.

"Şansımı denemek istedim"

Behiye Gültak'ın sürprizinden duyduğu mutluluğu dile getiren Çetin, "Akdeniz Belediyesini ve Başkan Mustafa Gültak'ı sosyal medya üzerinden takip ediyordum. Paylaşımlarda Behiye Hanım'ın aşure dağıtımına katıldığını gördüm. Ben de 'şansımı deneyeyim' dedim; aşure isteğimi mesaj attım. Akrabalarım, yoğunluktan gelebileceklerini düşünmedi ama sağ olsunlar bizi ziyaret ettiler. Aşure getirdikleri için kendilerine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Böyle bir isteği geri çeviremezdik"

Behiye Gültak ise "Aşure ayı vesilesi ile Özgürlük Kültür ve Sanat Evimizde bir etkinliğe katılmıştık. Programımız bitmek üzereyken Medine Hanım'ın sosyal medya üzerinden bizlere ulaştığını ve aşure talebi olduğunu öğrendik. Böyle bir isteği geri çeviremezdik. Biz de bu isteği hemen yerine getirmek istedik. Kendisini ziyaret ederek aşuresini ikram etmek suretiyle sürpriz yaptık. O bizi görünce çok mutlu oldu; biz de aynı mutluluğu yaşadık. Allah sağlık sıhhat içinde tamamına erdirmeyi nasip etsin. Herkesin Muharrem Ayını tebrik eder; hayırlara vesile olmasını dilerim" diye konuştu. - MERSİN

Hamile kadın aşure istedi, Behiye Gültak evine kadar götürüp sürpriz yaptı
Hamile kadın aşure istedi, Behiye Gültak evine kadar götürüp sürpriz yaptı
Hamile kadın aşure istedi, Behiye Gültak evine kadar götürüp sürpriz yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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