Hamile kadın 7 saatlik mücadele ile hastaneye ulaştırıldı
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Hamile kadın 7 saatlik mücadele ile hastaneye ulaştırıldı

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde yolu ulaşıma kapalı köyde düşük yapma riski bulunan kadın, sağlık ekiplerinin 7 saatlik çabası sonucu hastaneye yetiştirildi.

09.02.2020 14:06 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:07
Hamile kadın 7 saatlik mücadele ile hastaneye ulaştırıldı

'ün ilçesinde yolu ulaşıma kapalı köyde düşük yapma riski bulunan kadın, sağlık ekiplerinin 7 saatlik çabası sonucu hastaneye yetiştirildi.

Kırkpınar köyünde oturan 3 aylık hamile Ceylan Argenas'ın (30) rahatsızlanması üzerine yakınları, durumu 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine iletti.

Yolun kar yüzünden ulaşıma kapalı olması nedeniyle Karlıova ilçesinden yönlendirilen sağlık ekipleri, 7 saat süren çaba sonucu düşük yapma riski bulunan Argenas'ı köyden alıp Karlıova Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Tedavisi süren Argenas'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Hamile kadın 7 saatlik mücadele ile hastaneye ulaştırıldı
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