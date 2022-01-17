Hamile işçi İlknur'un öldüğü kazada servisin sürücüsü: İki hafta önce işe başladım

BURSA'da fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği, hamile işçi İlknur Pepeç Kaya'nın (26) öldüğü, 19 işçinin de yaralandığı kazayla ilgili 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan sürücü İbrahim Saklar (35), ilk duruşmada, "Kazadan iki hafta önce işe başladım. Hafif yağmur yağmıştı.

BURSA (DHA) - BURSA'da fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği, hamile işçi İlknur Pepeç Kaya'nın (26) öldüğü, 19 işçinin de yaralandığı kazayla ilgili 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan sürücü İbrahim Saklar (35), ilk duruşmada, "Kazadan iki hafta önce işe başladım. Hafif yağmur yağmıştı. Süratli değildim. Kayan midibüs sol tarafa devrildi. Kazaya neden olduğum için üzgünüm" dedi. Duruşma sürücünün tutuksuz yargılanmasına devam edilmesine karar verilerek ertelendi.

Gemlik ilçesinde geçen yıl mayıs ayında gerçekleşen trafik kazasında, bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan İbrahim Saklar'ın kullandığı 16 S 2837 plakalı midibüs, Serbest Bölge girişinde kayarak bariyerlere çarpıp devrildi. İhbarla bölgeye polis, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk çocuğuna 2 aylık hamile olan İlknur Pepeç Kaya yaşamını yitirdi, aralarında sürücünün de olduğu 20 kişi yaralandı.