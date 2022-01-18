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Hamile hemşireyi darbeden şüpheliler yakalandı

Hamile hemşireyi darbeden şüpheliler yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir'deki bir devlet hastanesinde hamile olan 24 yaşındaki hemşire Gülhan D.'yi darbeden şüpheliler yakalandı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'deki bir devlet hastanesinde hamile olan 24 yaşındaki hemşire Gülhan D.'yi darbeden şüpheliler yakalandı.

Olaya karıştıkları iddia edilen şüphelilerden Rıdvan K. ve Hüseyin K. adliyeye sevk edilirken, Aycan K. ile Nurcan K.'nın serbest bırakıldığı öğrenildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Başakşehir, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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