HAMİLE HEMŞİREYE SALDIRIYLA İLGİLİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI 1

BAŞAKŞEHİR Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hamile hemşire Gülhan D.'ye saldırıyla ilgili adliyeye sevkedilen Rıdvan K .ve Hüseyin K. tutuklandı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - BAŞAKŞEHİR Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hamile hemşire Gülhan D.'ye saldırıyla ilgili adliyeye sevkedilen Rıdvan K .ve Hüseyin K. tutuklandı.

Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi'nde pazartesi günü, hamile hemşire Gülhan D. hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Saldıranlardan Rıdvan K., koşarak hemşire Gülhan D.'nin yüzüne uçan tekme attı. Saldırganlar tekmeden sonra yere yığılan Gülhan D.'ye saldırmaya devam ettiler. Gülhan D., 4 kişiden şikayetçi oldu. 4 saldırgan ifadelerinin ardından serbest kaldı.

HEMŞİREYE DARP OLAYINDA YENİDEN 2 GÖZALTI KARARI

Ancak saldırganlardan 2'si hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yeniden gözaltı kararı verildi.

Küçükçekmece Adalet Sarayı'na götürülen şüpheliler Rıdvan K. ve Hüseyin K. tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Rıdvan K. ve Hüseyin K. tutuklandı.

BAKAN KOCA: KAMU VİCDANI ADINA MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Olayla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Koca, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hamile bir hemşiremizi darbeden 4 kişiden 2'si Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yeniden gözaltına alınmış, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiştir. Üzüntümüzü telafi etmese de bu gelişmeyi camiamız ve kamu vicdanı adına memnuniyetle karşılıyoruz. Beklentimiz, sağlık çalışanlarına yönelik bütün suçların yıldırıcı ve hukukun gücünü tam olarak gösteren cezalarla cezalandırılmasıdır" dedi.