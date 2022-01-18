Hamile hemşireye saldıran baba ve oğlu tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hamile hemşireye saldıran baba ve oğlu tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hamile hemşireye saldıran baba ve oğlu tutuklandı Başakşehir'deki bir devlet hastanesinde 24 yaşındaki hamile hemşire Gülhan D.'yi darp eden baba ve oğlu sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Hamile hemşireye saldıran baba ve oğlu tutuklandı

İSTANBUL - Başakşehir'deki bir devlet hastanesinde 24 yaşındaki hamile hemşire Gülhan D.'yi darp eden baba ve oğlu sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Başakşehir'deki bir devlet hastanesinde hamile olan 24 yaşındaki hemşire Gülhan D.'yi darbeden 4 şüpheli serbest bırakılmış, savcının itirazı üzerine baba Hüseyin K ile oğlu Rıdvan K. tekrar yakalanmıştı. Gözaltına alınan Rıdvan K. ve Hüseyin K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkça tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Rıdvan K. ve Hüseyin K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba Hüseyin K. "haksız yere" derken, oğlu Rıdvan K. olay yerinde olmadığını öne sürdü.

Hamile hemşireye saldıran baba ve oğlu tutuklandı

Hamile hemşireye saldıran baba ve oğlu tutuklandı

Hamile hemşireye saldıran baba ve oğlu tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar - Son Dakika Haberleri

Başakşehir, Baba, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title