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Son dakika haber! Hamile eşini döverek hastanelik etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika haberine göre Hamile eşini döverek hastanelik etti Tekirdağ Çorlu'da yabancı uyruklu şahıs, hamile eşini döverek, hastanelik etti.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Hamile eşini döverek hastanelik etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da yabancı uyruklu şahıs, hamile eşini döverek, hastanelik etti.

Olay, Esentepe Mahallesi Emlak Konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu çift arasında çıkan ağız münakaşası kavgaya dönüştü. Tekme ve tokatla eşine saldıran şahıs, hamile eşinin yaralanmasına neden oldu.

Dayakçı koca gözaltında

Yaralanan genç kadın, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından dayakçı koca gözaltına aldı.

Son dakika haber! Hamile eşini döverek hastanelik etti

Son dakika haber! Hamile eşini döverek hastanelik etti

Son dakika haber! Hamile eşini döverek hastanelik etti

Son dakika haber! Hamile eşini döverek hastanelik etti

Son dakika haber! Hamile eşini döverek hastanelik etti

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa

Esentepe, Tekirdağ, Emlak, Çorlu, 3. Sayfa, Haberler

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