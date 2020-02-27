27.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:02

Hamile eşini darbeden kocaya 8 ay hapis cezası

BURSA'da eşi Zeynep Aşkın'ı (27), darp ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Emrah Aşkın (32), 8 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı. 6 aylık hamile Zeynep Aşkın, 'Az bir ceza çıktı ama adalet tecelli etti" dedi.

Bursa'da merkez Yıldırım ilçesinde oturan bir çocuk annesi Zeynep Aşkın, 2 ay önce eşi Emrah Aşkın'dan gördüğü şiddet nedeniyle şikayetçi oldu. Bursa 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün 'yaralama ve darp' suçundan görülen davanın duruşmasında ikinci çocuğuna 6 aylık hamile olan Zeynep Aşkın ile avukatları hazır bulunurken, sanık Emrah Aşkın yer almadı.

Duruşmada söz alan Zeynep Aşkın, 3,5 yıldır evli olduğu eşi tarafından 5 defa darp edildiğini söyleyerek, "İlk şiddet olayının kına gecesinde yaşadım. İki ay önce de beni darp etti. Şiddete meyilli. Daha önce de benzer şekilde hakkında ceza verilmişti. Beni 4 aylık hamileyken oğlumun önünde darp etti. Hamileyken karnıma ve belime vurdu. Yaptıklarının karşılığını almasını istiyorum" dedi. Mahkeme hakimi sanık koca Emrah Aşkın'a 8 ay 3 gün hapis cezası verdi. Sanık, cezayı yargıtayın onaması halinde cezaevine girecek. Zeynep Aşkın, mahkeme kararı ile ilgili olarak, "Az bir ceza çıktı ama yüce adalet tecelli etti" dedi. Duruşma sonrası adliye önünde toplanan Bursa'daki bazı kadın platformları ise Zeynep Aşkın'a destek verdi. Öte yandan çiftin boşanma davasının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

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