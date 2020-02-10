: Hamile eşi ve oğlu öldürülen baba, kızıyla teselli buluyor

10.02.2020 12:56 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:59

İzmir'in Menemen ilçesinde geçen hafta hamile eşi ve 5 yaşındaki oğlu öldürülen Suriye uyruklu Halil Muhammed, hiç hasmının olmadığını, tehdit almadığını, yaşadıklarına anlam veremediğini belirterek, faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak 4 yıl önce Türkiye'ye, 3 yıl önce de İzmir'e gelerek Menemen'e yerleşen Halil Muhammed, Manar Alahmed ve iki çocukları, yeni bir hayat kurmaya çalıştı.

Ailesinin geçimini inşaat işçiliği yaparak sağlayan Muhammed, üçüncü çocuğuna hamile eşiyle Irmak Mahallesi'ndeki evlerinde 3 Şubat'ta 3 yaşına basan kızları Delal için doğum günü kutlaması yaptı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Muhammed, Suriye'deki savaştan önce Humus şehrine bağlı Tedmur'da yaşadıklarını, çatışmaların şiddetlenmeye başlamasıyla önce Rakka'ya, ardından İdlib'e geçtiklerini anlattı.

Türkiye'ye geldikten sonra da Hatay, Gaziantep ve İstanbul'un ardından inşaat işi bulduğu İzmir'e geldiklerini aktaran Muhammed, "Allah'a çok şükür burada hiç kimseyle bir sorun yaşamadık. İş bulmuş çalışıyordum. İşten eve evden işe giden birisiyim. Buradaki herkesle iyi anlaşırdım. Ne burada ne de Suriye'de bir hasmım olmamıştı. Olay öncesinde kimseden bir tehdit almadım." diye konuştu.

"Bu cinayeti işleyen insan olamaz"

Olaydan bir gün önce kızları Delal'in doğum gününü kutladıklarını, olayın gerçekleştiği sabah da ailesiyle kahvaltı yaparak evden ayrıldığını dile getiren Halil Muhammed, "Saat 3-4 gibi benimle birlikte çalışan arkadaşıma eşinden bir telefon geldi. 'Halil'e haber ver. Oğlunu hastaneye kaldırmışlar' dedi. Hemen işten ayrılarak hastaneleri dolaşmaya başladık. Hastanelerde kayıt bulamayınca eve yöneldik. Evime gittiğimde her yerde polis arabası vardı. Olayı öğrendiğimde yıkıldım." dedi.

Olaya anlam veremediğini, eşi ve oğlunun neden öldürüldüğünü sorguladığını gözyaşlarıyla anlatan Muhammed, şöyle konuştu:

"Bu cinayeti işleyen insan olamaz. Evim yıkıldı. Bir hayat kurmuştuk. Yıkıldı. Keşke tüm varlığımı alsaydı da ailemi bana bıraksaydı. Benim tek beklentim katillerin en ağır şekilde cezalandırılması. Türk polisine ve yargısına güveniyorum."

Kızı Delal ile bir başına kaldığını, birlikte yeni bir hayat kurmaya çalışacaklarını anlatan Muhammed, ailesinden kalan son güzel anının doğum günü kutlaması olduğunu söyledi.

Menemen'de 4 Şubat'ta bir evden uzun süre çocuk ağlaması sesinin duyulduğu ihbarı üzerine polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede evdeki 6 aylık hamile kadının bıçakla, 5 yaşındaki çocuğunun ise boğularak öldürüldüğü belirlenmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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