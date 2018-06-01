Hamile Kadın ve 4 Yaşındaki Kızına Tecavüz Eden Adam, Öfkeli Kalabalık Tarafından Linç Edildi
Kolombiya'da hamile bir kadına ve onun 4 yaşındaki kızına tecavüz eden adam, polisin müdahalesine rağmen sakinleşmeyen öfkeli vatandaşlar tarafından linç edilerek öldürüldü.
Kolombiya'nın Soledada şehrinde gerçekleşen olayda, Boca de Perro (köpek ağzı) lakaplı adam, hamile bir kadına ve onun 4 yaşındaki kızına tecavüz ettiği gerekçesiyle öfkeli kalabalık tarafından öldüresiye dövüldü. Polis olaya müdahale etse de tecavüzcü adamı kurtaramadı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adam orada can verdi.
SON ANLARI KAMERAYA ALINDI
"Boca de Perro" lakaplı adamın en az 4 kurbana tecavüz ile suçlanan seri tecavüzcü olduğu öğrenildi. Linç edilen adamın kanlar içindeki son anları vatandaşlar tarafından kameraya alındı.
POLİS ENGEL OLAMADI
Görüntülerde, öldüğü zannedilip bırakılan adam hareket edince kalabalıktan birinin "hala hayatta" diye bağırdığı, bunun üzerine harekete geçen kalabalığı durdurmak isteyen polisin havaya ateş açtığı ancak ellerinde demir çubuklar olan vatandaşların saldırısına engel olamadığı görüldü.
AİLESİ İSYAN ETTİ
Daha önce de hakkında tecavüz iddiaları olan adam dağlarda saklanıyordu.
Linç edilen adamın bir aile üyesi iddiaları reddederken, "O böyle bir şeyi hak etmedi. Bu insanlık dışı. Suçlamalar doğru bile olsa bu yapılanlar bir hayvana bile yapılamaz" dedi.
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BİZDE DE BÖYLE BİR ŞEY OLSA KİMSE BU TİP OLAYLARI YARATMAYA CESARET EDEMEZ İBRET OLURCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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helal size Suriyeliler gitsin siz gelin bizde size baya iş çıkarCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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OHHHH ELLERİNİZE SAĞLIK DOĞRU OLANDA BU ZATEN ALLAH RAZI OLSUN SİZDEN O ELLER DERT GÖRMESİNCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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bunu gören bir başkası yiyosa şimdi de böyle bir şerefsizliğe kalkışsın da görelim.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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BİZİM BURADA DA AMAN ZANLIYA BİRŞEY OLMASIN DİYE POLİS SİPER OLUYO. ANLAMIŞ DEĞİLİM SEBEBİNİCevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır