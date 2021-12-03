Hamile bayanların ilgi odağı erik 40 TL'den satışa çıktı - Haberler
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Hamile bayanların ilgi odağı erik 40 TL'den satışa çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Hamile bayanların ilgi odağı erik 40 TL'den satışa çıktı

Zonguldak'ta hamile bayanların ilgi odağı olan erik tezgahlarda 40 TL'den satışa çıktı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta hamile bayanların ilgi odağı olan erik tezgahlarda 40 TL'den satışa çıktı.

Zonguldak'ta kent merkezinde faaliyet gösteren paşa manavı yoğun talep nedeniyle hamile bayanlar için yaz ayı meyvesi olan erik getirdi. Erik tezgahlarda kutusu 50 TL satılmaya başlandı. Esnaf Hüseyin Akgöz, "Bunlar kışın bulunmayan meyveler. O yüzden bunlar ithal geliyor. İstanbul'a geliyor bizden İstanbul'dan alıyoruz. Genelde aşeren bayanlar için bunları istiyoruz. Vatandaşın işi görülsün diye bizde alıyoruz. Normalde 50 TL, bizde fiyatı 40 TL'den satıyoruz. İlgide var. Çok kişi sordu eli boş döndü. Şimdi yeterli miktarda temin ettik "dedi. - ZONGULDAK

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