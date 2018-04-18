Hamido" Kent Müzesinde Yaşatılacak

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 17 Nisan 1978'de düzenlenen bombalı saldırı sonucu 2 torunu ve geliniyle ölen eski Malatya belediye başkanlarından "Hamido" lakaplı Hamit Fendoğlu'na kent müzesinde bir bölümün ayrılacağını bildirdi.

Battalgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, eski Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu ölümünün 40. yıl dönümünde unutulmadı. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hamit Fendoğlu'nun eşi Mukaddes Fendoğlu'nu ve oğlu Mehmet Fendoğlu'nu evinde ziyaret etti.

Gürkan, ziyarette yaptığı konuşmada, yapımı devam eden kent müzesinde bir bölümü Hamit Fendoğlu'na ayırmak istediklerini belirterek, "Rahmetli Hamit Fendoğlu'nun ölümünün 40. yılı münasebeti ile geçtiğimiz günlerde Yeni Cami'de aile tarafından mevlit okutuldu, hatimler indirildi. Değerli maktulün hatırasını canlandırmak, hatırlatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak istedik. Müzenin bir bölümünde yapacağımız çalışma için rahmetlinin eşini ziyaret ettik." ifadelerini kullandı.

Hamit Fendoğlu'nun eşi Mukaddes ve oğlu Mehmet Fendoğlu ise Gürkan'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.