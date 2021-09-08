Hamidiye'ye hem yeni gölet hem de mevcut gölette yenileme

Manisa genelinde kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde yeni Hayvan İçme Suyu (HİS) Göleti yapım çalışmalarını tamamladı.

Manisa genelinde kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde yeni Hayvan İçme Suyu (HİS) Göleti yapım çalışmalarını tamamladı. Ekipler ayrıca mevcutta bulunan HİS göletinde de bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarını arttırarak sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu kırsal mahallelerde yatırımlarına devam ediyor. Buna bağlı olarak mahalle muhtarından gelen talep üzerine Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Kırkağaç ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde yeni hayvan içme suyu göleti yapım çalışmaları tamamlandı. Bunun yanı sıra mevcutta bulunan HİS göletinde de bakım ve onarım çalışmalarına başlandı. Mahallede bulunan besi hayvanları ile yaban hayvanlarının da faydalanacağı gölette çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda 17 ilçede üreticilerin gelirlerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Daire Başkanı Yılmaz Usta, "Hayvan içme suyu göletleri ile mera, otlak alanlarında yağmur ve kar suları doğal metotlarla biriktirilip muhafaza ediliyor. Bu sayede tüm gününü arazide geçiren mera hayvanları için temiz su kaynağı oluşturan göletler, kırsalda yaban hayatının korunabilmesine yönelik önemli yaşam alanları da sunuyor. Mevsimsel yağışlar başlayana dek çalışmalarımız artarak devam edecektir. Yapılan Hayvan İçme Suyu Göletleri vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Üreticilerimize bol ve hayırlı kazançlar diliyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı