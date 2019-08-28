Hamidiye tabyasında çevre temizliği yapılacak

28.08.2019 11:08

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gelibolu Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı ve Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü iş işbirliği ile Hamidiye tabyasında çevre temizliği yapılacağı açıklandı.



Denetimli serbestlik altında kamu yararına ücretsiz çalışma tedbirine tabi tutulan yükümlüler tarafından gerçekleştirilecek olan temizlikle ilgili Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Temiz ve sağlıklı bir çevrenin bütün canlıların yaşayabilmesi için temel koşul teşkil etmesi ve bunun ancak sağlıklı ve temiz bir çevre ile mümkün olmasından hareketle, vatandaşlık görevlerimizden biri olan, paylaştığımız yaşam alanlarının, doğanın temiz tutulması, sahip çıkılması, çevre temizliğinin sağlanması ve doğanın korunması amacıyla Adalet Bakanlığımızca; 26-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmek üzere 'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi' başlatılmıştır. Bu proje ile Türkiye genelinde denetimli serbestlik infaz uygulamalarından kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma diğer adıyla kamu hizmeti cezası kapsamında parklar, bahçeler, yeşil alanlar, mesire alanları gibi uygun görülen yerlerde temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Proje kapsamında Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 29 Ağustos Perşembe günü saat 11: 00'de Ankara'da katılacakları ve tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak düzenlenecek çevre temizliği faaliyeti ilimizde Anadolu Hamidiye tabyasında gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA