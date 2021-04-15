Hamidiye Tabyaları ziyarete kapatıldı

Hamidiye Tabyaları ziyarete kapatıldı Çanakkale'de korona virüs vakalarının artması sebebiyle Hamidiye Tabyaları 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ziyarete kapatıldı.

Hamidiye Tabyaları ziyarete kapatıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de korona virüs vakalarının artması sebebiyle Hamidiye Tabyaları 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ziyarete kapatıldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu cümlelere yer verdi;

"Korona virüs tedbirleri kapsamında Çanakkale Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan 14. Nisan 2021 tarih ve 4/E sayılı kararına istinaden Anadolu Hamidiye Tabyası Kültür Parkı ve Çanakkale Savaşları Tarih Müzesi 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ziyarete kapatılmıştır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU YAŞAR CÜCE