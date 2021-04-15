Hamidiye Tabyaları ziyarete kapatıldı
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Hamidiye Tabyaları ziyarete kapatıldı

İhlas Haber Ajansı / UTKU YAŞAR CÜCE - Haberler | Kültür Sanat

Hamidiye Tabyaları ziyarete kapatıldı Çanakkale'de korona virüs vakalarının artması sebebiyle Hamidiye Tabyaları 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ziyarete kapatıldı.

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Hamidiye Tabyaları ziyarete kapatıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de korona virüs vakalarının artması sebebiyle Hamidiye Tabyaları 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ziyarete kapatıldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu cümlelere yer verdi;

"Korona virüs tedbirleri kapsamında Çanakkale Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan 14. Nisan 2021 tarih ve 4/E sayılı kararına istinaden Anadolu Hamidiye Tabyası Kültür Parkı ve Çanakkale Savaşları Tarih Müzesi 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ziyarete kapatılmıştır."

Hamidiye Tabyaları ziyarete kapatıldı
Hamidiye Tabyaları ziyarete kapatıldı
Hamidiye Tabyaları ziyarete kapatıldı
Hamidiye Tabyaları ziyarete kapatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU YAŞAR CÜCE

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