Hamidiye Parkı Yenilendi
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Hamidiye Parkı Yenilendi

Hamidiye Parkı Yenilendi
Habermetre - Haberler | Toplum

Arnavutköy Belediyesi Taşoluk Mahallesi'nde bulunan Hamidiye Parkı'nı, yenileyerek miniklerin kullanımına açtı.

Arnavutköy Belediyesi Taşoluk Mahallesi'nde bulunan Hamidiye Parkı'nı, yenileyerek miniklerin kullanımına açtı.

Arnavutköy Belediyesi ilçede yeni yaptığı parkların yanı sıra kullanım ömrünü doldurmuş parkları da revize ederek vatandaşların hizmetine açıyor. Hizmete alınacak birçok park alanı, yeniden projelendiriliyor. Daha önce parklarda yer almayan basketbol sahası, fitness alanları ve oturma alanlara yeni projelere eklenerek, hayata geçiriliyor.

Yenilenen Kullanım Alanıyla Hizmette

Miniklerin daha sağlıklı ortamlarda vakit geçirmeleri, vatandaşların aileleri ile huzurlu bir gün yaşamaları ve sağlıklı bir yaşam için Hamidiye Parkı yenilerek kullanıma açıldı.

Taşoluk Mahallesi'nde toplam 2. 427 m² alan üzerine inşa edilen parkta; 1. 133 m² yeşil alan, 1. 294 m² sert zemin, çocuk oyun alanları, fitness alanları ve basketbol sahası bulunuyor.

Kaynak: Habermetre

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