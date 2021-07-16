Hamidiye Mahallesi'nde yol ve temizlik çalışmalarına başlandı
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Hamidiye Mahallesi'nde yol ve temizlik çalışmalarına başlandı

Hamidiye Mahallesi'nde yol ve temizlik çalışmalarına başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nazilli Belediyesi ekipleri, Hamidiye Mahallesi'nde yol genişletme, temizlik ve parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi ekipleri, Hamidiye Mahallesi'nde yol genişletme, temizlik ve parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi ekipleri, Hamidiye Mahallesi'nde yol genişletme, temizlik ve parke taşı döşeme faaliyetlerinin tamamlanması için harekete geçti. Kurban Bayramı öncesi çalışmalara hız veren ekipler, zaman içerisinde daralma meydana gelen yollarda genişletme yaparak, mahalle girişinden ana caddeye kadar uzanan alanda ise parke taşı döşemesi gerçekleştirdi.

Çalışmaları yakından takip eden Mahalle Muhtarı Hüseyin Tosun, "Köy içi yollarımızda genişletme çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda temizlik çalışmalarını da yapıyoruz. Belediyemiz asfalt beton gibi giderlerimizi karşıladı. Sadece düğün salonunda yemek pişirme alanında genişletme çalışmalarının yapılması işi kaldı. Bu çalışmaların ardından düğün salonumuzun kenarında istinat duvarı yapım çalışmalarımız başlayacak. İmam lojmanı ile düğün salonumuz arasında kalan boşlukta cemiyet alanına gelenlerin araçlarını park edebilecekleri bir alan tasarlayacağız" dedi.

Projelerin tamamlanmasının ardından söz konusu bölgelerde ağaçlandırma yapılacağını kaydeden Muhtar Tosun, "Akabinde kullanılmayan metruk binaların da yıkımı yapılarak kötü görüntü ortadan kaldırılacak.Köy içindeki bazı yollarda zaman içerisinde yanlış kullanımdan kaynaklı daralmalar meydana gelmiş. Bu noktalarda da yol genişletme çalışmalarımıza da başladık. Molozlar iş makinaları ile taşınarak kötü görüntünün önüne geçilmiş oldu. Başkanımız Kürşat Engin Özcan'a desteklerinden dolayı şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Hamidiye Mahallesi'nde yol ve temizlik çalışmalarına başlandı
Hamidiye Mahallesi'nde yol ve temizlik çalışmalarına başlandı
Hamidiye Mahallesi'nde yol ve temizlik çalışmalarına başlandı
Hamidiye Mahallesi'nde yol ve temizlik çalışmalarına başlandı
Hamidiye Mahallesi'nde yol ve temizlik çalışmalarına başlandı
Hamidiye Mahallesi'nde yol ve temizlik çalışmalarına başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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