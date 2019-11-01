Hamidiye Mahallesi'nde yeşil alan ve otopark alanı

01.11.2019 16:39

Bu kapsamda Hamidiye Mahallesi Dumlupınar Sokak'ta yapımı tamamlanan 24 araçlık otopark alanı ve yeşil alan düzenlemesi vatandaşların kullanımına sunuldu. Düzenleme 1100 metrekarelik bir alanda gerçekleşti.

Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte Hamidiye Mahallesi Dumlupınar Sokak'ta hizmete açılan alanı ziyaret etti. İlçe halkının kullanımına sunulan nezih alanlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Alper Taban; " Mimari ve düzenleme alanları şehrin oluşmasında önemli ipuçlarını barındırır. Bu bir şehir güzelleştirmesi çalışması, sadece devlet parası değil, projesinden bitim aşamasına içerisinde onlarca arkadaşımızın emeği bulunuyor. Tabi ki talepler doğrultusunda işlemlerimize yön veriyoruz. Ancak bizim de vatandaşlarımızdan kullanım ve yapılan emeğe sahip çıkılması adına talebimiz var" açıklamasında bulundu.

PROJE BİLGİSİ VERDİ

Proje uygulama alanı hakkında bilgi veren Başkan Taban; "Bulunduğumuz alanın otopark düzenleme projesi 1100 metrekarelik alanda gerçekleşti. 24 araçlık 360 metrekarelik otopark alanı, 400 metrekarelik yeşil alan ve 340 metrekarelik tretuvar alanı bulunmakta. Uygulama alanlarında, mevcut alanı iyileştirme çalışmaları, sert zemin uygulaması ve renkli parke taş uygulamaları, yetişkin ağaçları koruma ve çeşitli türlerde yetişkin ağaç dikimi, bitkilendirme çalışmaları, mevcut bitkilere ek olarak akçaağaç türünde bitkilerin dikilmesi gibi çalışmalar yer alıyor" dedi.

ŞEHRİMİZE VE İNSANIMIZA HAYIRLI OLSUN

Hamidiye Mahallesi otopark düzenleme uygulamasının ekim ayı itibariyle tamamlandığını belirten Taban; " Çalışmanın belediyemize olan yaklaşık maliyeti 75 bin TL'dir. Park ve bahçeler müdürlüğü marifetiyle, Kurşunlu Mahallesi Şehit Parkı düzenleme, Süleymaniye Mahallesi Pembegül Sokak otopark, çocuk oyun alanı ve koruluk alan düzenleme, İnegöl Şehir Parkı 2. Etap Skate Park düzenleme, Mesudiye Mahallesi Pazarcık Sokak otopark alanı düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Hizmete sunulan tüm alanların şehrimize ve insanımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" cümleleriyle sözlerini tamamladı.

Kaynak: Bültenler