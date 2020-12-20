"Hamidiye Çeşmesi"nin kalıntılarına ulaşmak için Diyarbakır'da kazı yapılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

"Hamidiye Çeşmesi"nin kalıntılarına ulaşmak için Diyarbakır'da kazı yapılıyor

20.12.2020 11:17 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:17

Osmanlılar döneminde 2. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılında Diyarbakır'da "Hamidiye Sanayi Mektebi" ile birlikte inşa edildiği düşünülen "Hamidiye Çeşmesi'nin kalıntılarına ulaşmak için kazı çalışması gerçekleştiriliyor.

Osmanlılar döneminde 2. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılında Diyarbakır'da "Hamidiye Sanayi Mektebi" ile birlikte inşa edildiği düşünülen "Hamidiye Çeşmesi'nin kalıntılarına ulaşmak için kazı çalışması gerçekleştiriliyor.

Müze Müdürlüğünün uzman arkeologları gözetiminde Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak kullanılan tarihi binanın batısında yapılan kazı çalışmalarının 10 gün sürmesi planlanıyor.

Çeşme, tarihi fotoğrafta yer alıyor

Diyarbakır Müze Müdürü Vehbi Yurt, AA muhabirine, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun konuyla ilgili kararı ve Vali Münir Karaloğlu'nun talimatları doğrultusunda Müze Müdürlüğünün denetiminde kazı çalışmalarına başlandığını söyledi.

Çeşmeyle ilgili arşivlerde yer alan fotoğraf ile kısıtlı bilgilerle yola çıktıklarını dile getiren Yurt, "Müze Müdürlüğümüzün uzman personeli gözetiminde çalışmalara başladık. Çalışmalar bizim denetimimizde titizlikle yürütülüyor." dedi.

Yurt, daha önce alt yapı çalışmalarında çeşmenin kalıntılarının tahrip edildiğinin düşünüldüğünü, buna rağmen bir umutla çalışmaları yürüttüklerini aktardı.

2. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılında Diyarbakır'da "Hamidiye Sanayi Mektebi" ile birlikte inşa edildiği düşünülen "Hamidiye Çeşmesi'nin yıkım tarihi ile ilgili ellerinde net bir bilginin bulunmadığını vurgulayan Yurt, şöyle konuştu:

"İnternetteki fotoğraflarda çeşmenin kare kaide üzerine dört mermer sütunla çevrildiği görülüyor. İki renkli taştan inşa edilen kaide üzerine konik, prizmal anlamında yükselip üzerinde de saat yapılmış. Çeşmenin 120 yıl önce Hamidiye Sanayi Mektebi ile inşa edildiğini tahmin ediyoruz."

Vali Karaloğlu ile kentte ivme kazanan bir kültür atılımının yaşandığına dikkat çeken Yurt, "Surlar ve birçok tarihi yapıda restorasyon çalışmaları devam ediyor. Kazının ikinci gününde 80 santimetre derinliğe indik. Temennimiz kalıntılara ulaşıp çeşmeyi ilimizin tarihine kazandırabilmek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmail Demir Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Arto Hadise İrem Derici Şevket Çoruh
Spor Erol Bulut Vitor Hugo Pierre Webo Mauricio Lemos Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Çocuk Otomobil Gaziantep Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Hamidiye Çeşmesi"nin kalıntılarına ulaşmak için Diyarbakır'da kazı yapılıyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 11:20:32. #1.14#
title