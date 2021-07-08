Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın İşletilmesine Yönelik Desteğin Sağlanması Çalışmaları Sürüyor
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Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın İşletilmesine Yönelik Desteğin Sağlanması Çalışmaları Sürüyor

Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın İşletilmesine Yönelik Desteğin Sağlanması Çalışmaları Sürüyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 20 yıldır Afganistan'da bulunan Türkiye son 6 yıldır Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletmesini sürdürmektedir.

Afganistan'ın dünyaya açılan tek penceresi olan Hamid Karzai Havaalanı Afganistan halkının güvenlik, huzur ve refahı için büyük önem taşımaktadır.

Afganistanlı kardeşlerimizin güvenlik ve refahı için Kararlı Destek Misyonu'nun bitmesinden sonra da unsurlarımızla Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesine yönelik gerekli desteğin sağlanması çalışmaları sürmektedir.

Kaynak: Habermetre

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