Hami Aksoy: Yunanistan, diğer dinlere saygı konusunda bize söz söyleyecek en son ülkedir
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Hami Aksoy: Yunanistan, diğer dinlere saygı konusunda bize söz söyleyecek en son ülkedir

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Kendi topraklarındaki Osmanlı mirası cami ve mescitleri kiliseye çeviren Yunanistan, diğer dinlere saygı konusunda bize söz söyleyecek en son ülkedir" dedi.

Hami Aksoy: Yunanistan, diğer dinlere saygı konusunda bize söz söyleyecek en son ülkedir
21.08.2020 20:47 | Son Güncelleme: 21.08.2020 21:30

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Kendi topraklarındaki Osmanlı mirası cami ve mescitleri kiliseye çeviren Yunanistan, diğer dinlere saygı konusunda bize söz söyleyecek en son ülkedir" dedi. 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kariye Camii'nin ibadete açılması vesilesiyle Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama hakkındaki gelen soruya, yaptığı yazılı açıklama ile cevap verdi. Aksoy, "Kariye Camii, Ayasofya Camii ve topraklarımız üzerinde yer alan bütün kültür varlıklarımız gibi ülkemizin mülkiyetindedir. Kültür ve tarihimizden gelen hoşgörü geleneğimiz ve uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve sorumluluklarımız çerçevesinde tüm kültürel varlıklarımızı en titiz şekilde korumaktayız. Altını çizmek isteriz ki, bir dünya miras alanında yapılan statü değişikliği, UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme'ye aykırılık teşkil etmemektedir. Kendi topraklarındaki Osmanlı mirası cami ve mescitleri kiliseye çeviren Yunanistan, diğer dinlere saygı konusunda bize söz söyleyecek en son ülkedir. Yine kendi ülkesindeki Türk Azınlığın insan hak ve özgürlüklerini uluslararası anlaşmalara rağmen her türlü baskıcı uygulamayla kısıtlayan Yunanistan'ın bu konuda bize ders vermeye kalkması ise hadsizliktir. Yunanistan'ın tarihsel kompleksleriyle bölgede suni gündemler yaratma çabası başarısızlığa mahkumdur. Yunanistan'ı bir kez daha tarihiyle barışmaya ve Müslümanların kendi ülkesinde ibadetlerini yerine getirmeleri için gereken imkanları sağlamaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı. 


Kaynak: DHA

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