Hami Aksoy: "Ülkemizin arama-kurtarma sorumluluk sahası genişletilmiştir"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Arama-kurtarma alanları egemenlik değil hizmet sahalarıdır.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Arama-kurtarma alanları egemenlik değil hizmet sahalarıdır. Bu bakımdan kendi karasularını kapsamayan, insan hayatının kurtarılmasına ve korunmasına yönelik bu alanı egemenliğini ihlal olarak gören Yunanistan'ın bu iddiası hukuktan ve insani mülahazalardan uzaktır" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin arama-kurtarma sorumluluk sahasının genişletilmesine ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına cevap veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Ülkemizin arama-kurtarma sorumluluk sahası, Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığımızdaki faaliyetlerimizin emniyetini de sağlamak için genişletilmiştir" ifadelerini kullandı.

Arama-kurtarma alanlarının egemenlik değil, hizmet sahaları olduğunun altını çizen Aksoy, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kendi karasularını kapsamayan, insan hayatının kurtarılmasına ve korunmasına yönelik bu alanı egemenliğini ihlal olarak gören Yunanistan'ın bu iddiası hukuktan ve insani mülahazalardan uzaktır. Keyfiyet ülkemizin halihazırda fiilen arama kurtarma hizmeti verdiği alanların günümüz şartlarına göre güncellenmesinden ibarettir. Ülkemizin arama-kurtarma sorumluluk sahası, Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığımızdaki faaliyetlerimizin emniyetini de sağlamak için genişletilmiştir. Türkiye, çevre denizlerde yürüttüğü başarılı arama-kurtarma faaliyetleriyle Yunanistan'ın aksine siyasi saiklerle değil, bütünüyle insani mülahazalarla hareket etmektedir. Buna karşın Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'de kıyıdaş iki ülkenin örtüşen arama-kurtarma sorumluluk sahaları hususunda 1979 Hamburg Uluslararası Denizde Arama ve Kurtarma Sözleşmesinin hükümleri uyarınca ülkemizin ısrarlı işbirliği ve eşgüdüm çağrılarını yanıtsız bırakmaya devam etmektedir. Ayrıca, söz konusu sahaların bir egemenlik alanı olduğunu iddia etmek suretiyle Yunanistan insan yaşamının güvenliğini ikinci planda tutmakta beis görmemiş, Ege Denizi'nde zor duruma düşen düzensiz göçmenlere reva gördüğü insanlık dışı muamele ile bu tutumunu gözler önüne sermiştir. Bölgede insan yaşamına yönelik tehlike arz edebilecek her türlü olaya müdahale için operasyonel yetkinliğe sahip tek ülke Türkiye'dir. Bu çerçevede, ülkemizin arama-kurtarma sorumluluk sahasının genişletilmesi, dünyada deniz ve hava trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerden biri olan Ege ve Doğu Akdeniz'in fiilen de insan yaşamı için daha güvenli hale gelmesi için atılmış önemli bir adımdır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı