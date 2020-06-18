Hami Aksoy: Irak'ın, ülkemizle iş birliği içinde hareket etmesini bekliyoruz DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 'Pençe-Kartal' ve 'Pençe-Kaplan' operasyonlarına yönelik Irak Dışişleri Bakanlığı'nın protestolarına ilişkin, "Komşumuz Irak'ın PKK terörüyle mücadelemizde ülkemizle iş birliği ve uyum içinde hareket etmesini bekliyoruz" dedi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 'Pençe-Kartal' ve 'Pençe-Kaplan' operasyonlarına yönelik Irak Dışişleri Bakanlığı'nın protestolarına ilişkin, "Komşumuz Irak'ın PKK terörüyle mücadelemizde ülkemizle iş birliği ve uyum içinde hareket etmesini bekliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Irak'ın Kuzey bölgelerinde konuşlanan PKK terör örgütüne yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) yürütülen 'Pençe-Kartal' ve 'Pençe-Kaplan' operasyonlarına yönelik Irak Dışişleri Bakanlığı'nın protestoları hakkında gelen bir soruya, yazılı cevap verdi. Aksoy, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzey bölgelerinde yürütülen 'Pençe-Kartal' ve 'Pençe-Kaplan' harekatlarımız, ülkemizin ulusal güvenliğinin yanı sıra Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini de tehdit eden PKK terör örgütünü hedef almaktadır. Komşumuz Irak'ın PKK terörüyle mücadelemizde ülkemizle iş birliği ve uyum içinde hareket etmesini bekliyoruz. Bu hususlar Bağdat Büyükelçimiz tarafından ilgili Irak makamlarına da hatırlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA