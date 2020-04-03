Hami Aksoy'dan, Yunanistan Başbakanı Miçotatakis'e 'göçmen' cevabı DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, göçmenlerle ilgili Macron ve Merkel'e sunduğu teklife ilişkin, "Bizim teklifimiz bakidir.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, göçmenlerle ilgili Macron ve Merkel'e sunduğu teklife ilişkin, "Bizim teklifimiz bakidir. Ülkemizdeki sığınmacıları Yunanistan kendi ülkesine alabilir. Avrupa Birliği de sığınmacılar için sağlayacağı maddi desteği Yunanistan'a verebilir. Biz de komşuluk ilkesi gereği Yunanistan'a maddi destekte bulunuruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'e, göçmenler hakkında gönderdiği mektuba ilişkin yazılı açıklama yaptı. Miçotakis'in mektubunda, Türkiye'ye maddi desteğin Avrupa'ya göçmen akınlarının azalmasıyla doğru orantılı şekilde yapılması teklifinde bulunduğunu anımsatan Hami Aksoy, "Yunanistan'ın kapısına gelen sığınmacılara tüm dünyanın gözü önünde uyguladığı insanlık dışı ve utanç verici muameleler hala hafızalardayken, bu ülkenin şimdi de mültecilerin sayısı üzerinden maddi destek teklif etmesi son derece çarpık ve ahlaksız bir anlayışın ürünüdür" dedi.

'KOMŞULUK İLKESİ GEREĞİ MADDİ DESTEKTE BULUNURUZ'Türkiye'nin tamamen insani nedenlerle misafir ettiği 4 milyon sığınmacı için bugüne dek 40 milyar dolar harcadığını kaydeden Aksoy, şu açıklamada bulundu: "AB ise Suriyeliler için Türkiye'ye yaptığı 6 milyar Euro'luk taahhüdün bugüne kadar sadece 2.7 milyarını göndermiştir. Yunanistan'a ise, ülkesindeki 100 bin sığınmacı için 3 milyar Euro'ya yakın destek vermiştir. Bizim teklifimiz bakidir. Ülkemizdeki sığınmacıları Yunanistan kendi ülkesine alabilir. Avrupa Birliği de sığınmacılar için sağlayacağı maddi desteği Yunanistan'a verebilir. Biz de komşuluk ilkesi gereği Yunanistan'a maddi destekte bulunuruz."

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA