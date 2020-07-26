Hami Aksoy'dan, 'Ukrayna' açıklaması
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Hami Aksoy'dan, 'Ukrayna' açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ukrayna'nın doğusundaki ateşkese ilişkin, "Kalıcı ve kapsamlı ateşkesin tesisine ilişkin ilave ve güçlendirici tedbirlerin alınması yönünde AGİT Üçlü Temas Grubu bünyesinde sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle karşılıyoruz.

Hami Aksoy'dan, 'Ukrayna' açıklaması
26.07.2020 22:55 | Son Güncelleme: 26.07.2020 22:59

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ukrayna'nın doğusundaki ateşkese ilişkin, "Kalıcı ve kapsamlı ateşkesin tesisine ilişkin ilave ve güçlendirici tedbirlerin alınması yönünde AGİT Üçlü Temas Grubu bünyesinde sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle karşılıyoruz." dedi. 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Ukrayna'nın doğusundaki ateşkese ilişkin varılan uzlaşı hakkında gelen soruya, yaptığı yazılı açıklama ile cevap verdi. Aksoy, "Ukrayna'nın doğusunda 27 Temmuz 2020 itibariyle kalıcı ve kapsamlı ateşkesin tesisine ilişkin ilave ve güçlendirici tedbirlerin alınması yönünde AGİT Üçlü Temas Grubu bünyesinde sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle karşılıyoruz. İlgili tüm tarafların bu uzlaşıya uygun hareket etmesini bekliyoruz. Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün muhafazası ve Minsk Anlaşmalarının uygulanması temelinde, bölgede barışın sağlanmasına yönelik çabalara desteğini sürdürecektir." ifadelerini kullandı. 


Kaynak: DHA

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